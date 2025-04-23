Находящийся в отпуске боец СВО принимает участие в благоустройстве Идрицы

20:41, 23 апреля 2025, ПАИ

Житель деревни Дедино Себежского района, военнослужащий, находящийся в отпуске после ранения, помогает в благоустройстве посёлка Идрица, сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков в своём телеграм-канале.

«После ранения в зоне СВО и лечения в госпитале Владимир приехал в отпуск и мог бы спокойно отдыхать и восстанавливаться, но он решил иначе. Низкий поклон этому парню и каждому, кто посвящает свою жизнь служению Отечеству! Пусть ваши доброта и мужество станут примером для многих!» – отметил Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие оценили маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Псковской области.