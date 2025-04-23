Находящийся в отпуске боец СВО принимает участие в благоустройстве Идрицы
Житель деревни Дедино Себежского района, военнослужащий, находящийся в отпуске после ранения, помогает в благоустройстве посёлка Идрица, сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков в своём телеграм-канале.
«После ранения в зоне СВО и лечения в госпитале Владимир приехал в отпуск и мог бы спокойно отдыхать и восстанавливаться, но он решил иначе. Низкий поклон этому парню и каждому, кто посвящает свою жизнь служению Отечеству! Пусть ваши доброта и мужество станут примером для многих!» – отметил Леонид Курсенков.
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