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Общество

Находящийся в отпуске боец СВО принимает участие в благоустройстве Идрицы

Житель деревни Дедино Себежского района, военнослужащий, находящийся в отпуске после ранения, помогает в благоустройстве посёлка Идрица, сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков в своём телеграм-канале.

Боец СВО. Фото из телеграм-канала Леонида Курсенкова

«После ранения в зоне СВО и лечения в госпитале Владимир приехал в отпуск и мог бы спокойно отдыхать и восстанавливаться, но он решил иначе. Низкий поклон этому парню и каждому, кто посвящает свою жизнь служению Отечеству! Пусть ваши доброта и мужество станут примером для многих!» – отметил Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие оценили маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Псковской области.

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