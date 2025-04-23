В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика

21:15, 23 апреля 2025, ПАИ

В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Внутри памятника архитектуры XV–XVI веков строители проводят укрепление кладки, вычинку и замену камня, разбирают полы, проводят выемку грунта. Устройство полов является заключительным этапом работ внутри храма. Ему будет предшествовать проведение всех инженерных сетей внутрь храма в соответствии с проектом.

Специалисты отметили, что самый сложный этап работ по выносу сетей с территории храма провели в 2023–2024 годах.

Газопровод, канализация, электросети были проложены в советское время, отметили специалисты. Все старые коммуникации вынесены из пятна застройки. Проложены новые коммуникации. Ввод сетей в здание запланирован на весенне-летний период. Подключение станет следующим этапом, добавили в АНО «Возрождение».

Ранее сообщалось, что строительную историю церкви Николы со Усохи в Пскове уточнили учёные.