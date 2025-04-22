Строительную историю церкви Николы со Усохи в Пскове уточнили учёные

23:58, 22 апреля 2025, ПАИ

Доклад об археологических исследованиях церкви Николы со Усохи в 2023–2024 годах представил исследователь Александр Михайлов в рамках 70-й научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли», которая прошла в Пскове сегодня, 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Общая площадь исследований возле церкви Николы со Усохи XVI века в Пскове составила 704 квадратных метра. Раскопки проводились на четырёх участках. Всего было обнаружено 450 находок.

В ходе научных изысканий учёные получили данные о первоначальной каменной церкви Николы со Усохи. В качестве гипотезы можно говорить о том, что обнаруженный в раскопе объект может быть связан с основанием каменной звонницы первоначального каменного храма Николы со Усохи. По сообщениям псковских летописей, он был построен в 1371 году.

В ходе работ были обнаружены и исследованы архитектурные элементы каменных ворот церковной ограды. Южный пилон, по мнению учёных, выполнял функцию сторожки и имел подвальный этаж, заглублённый в землю. Ниже основания южного пилона ворот сохранился участок непотревоженного средневекового культурного слоя, в котором были обнаружены следы пожара 1550 года. Из этого слоя происходит монетный клад середины XVI века. Остальная часть участка в XVII–XVIII веках использовалась как церковное кладбище.

Результаты исследований позволили уточнить строительную историю церкви 1536 года, включая периоды её ремонта и перестроек.

Ранее сообщалось, что облик древних печерян обсудили на конференции.