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Общество

Аллерголог дал советы о защите от тополиного пуха

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном. Об этом рассказал врач-иммунолог и специалист по аллергическим реакциям Владимир Болибок в интервью для «Радио 1».

Однако при попадании в дыхательные пути тополиный пух может вызвать раздражение, что приводит к затруднённому дыханию, кашлю и даже бронхоспазму у некоторых людей. Аналогичные симптомы могут возникнуть и при нахождении в запылённом помещении.

Для защиты от тополиного пуха во время его распространения рекомендуется использовать маску. Она может быть медицинской или многоразовой тканевой. Также необходимо защитить глаза, так как пух может вызвать конъюнктивит.

Ранее сообщалось, что главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» рассказала, чем чаще всего болеют дети.

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