Отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля

21:44, 23 апреля 2025, ПАИ

Отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Изучив данные синоптиков, пришли к выводу, что завершим отопительный сезон в ближайший понедельник. Прогноз обещает нам тёплую погоду. Многих волновал вопрос, почему мы не стали отключать отопление перед Пасхой, когда были установлены новые температурные рекорды. Отвечу: весенняя погода очень изменчива, и мы решили подождать до тех пор, пока не установится стабильный плюс», – прокомментировал ситуацию с отоплением глава города.

Он подчеркнул, что забота о комфорте и самочувствии жителей в приоритете.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершился в Пскове 13 мая.