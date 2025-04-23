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Общество

Отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля

Отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Изучив данные синоптиков, пришли к выводу, что завершим отопительный сезон в ближайший понедельник. Прогноз обещает нам тёплую погоду. Многих волновал вопрос, почему мы не стали отключать отопление перед Пасхой, когда были установлены новые температурные рекорды. Отвечу: весенняя погода очень изменчива, и мы решили подождать до тех пор, пока не установится стабильный плюс», – прокомментировал ситуацию с отоплением глава города.

Он подчеркнул, что забота о комфорте и самочувствии жителей в приоритете.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершился в Пскове 13 мая.

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