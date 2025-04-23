Псковичей приглашают на встречу с художником и реставратором Михаилом Кузьмиченко

22:25, 23 апреля 2025, ПАИ

Встреча с художником, реставратором Михаилом Кузьмиченко пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 26 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Встреча будет посвящена обсуждению тем «Оранта: что это значит в иконе и фреске», «Воскресение Христово в иконографии», «Изображение святых, кто свят».

«Цикл встреч «Опыт реставратора» поможет разобраться в тонкостях скрытого от большинства людей процесса физического сохранения памятников материальной культуры», – отметили организаторы.

Мероприятие пройдёт на втором этаже регионального центра Президентской библиотеки 26 апреля, начало в 14:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что выставка резных изделий Андрея Комарова «Привет из Магадана» откроется в Пскове 25 апреля.