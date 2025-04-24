Какие виды туризма развиваются в Псковской области, рассказал губернатор

15:07, 24 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области развивается экотуризм, паломничество, событийный и промышленный туризм, всё большую популярность приобретает автотуризм. Благодаря каким решениям выросла туристическая привлекательность региона, рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.

В первую очередь, в регионе ведётся масштабная работа по сохранению историко-культурного наследия. Десятки сложных объектов культурного наследия в Псковской области удалось привести в порядок.

«В прошлом году мы реализовали амбициозную идею – соединили Псковский кремль с музейным кварталом, сделали пешеходный мост, с которого открываются очень красивые виды на псковские башни и реку Великую. Я думаю, что на этом мосту всегда будет стоять очередь из желающих сделать атмосферные кадры», – отметил губернатор.

С другой стороны, подчеркнул он, рост туристического потока – это вызов. «Потому что нам и инфраструктуру нужно подтягивать. И, мне кажется, это у нас тоже получается, потому что есть национальные проекты, федеральные программы, с Минэком мы очень тесно в этом плане сотрудничаем, возможностей действительно много. И результат тоже есть. Если раньше приезжали в формате выходного дня, сейчас приезжают уже на неделю и даже больше. Отельеры стали более активно работать, заходит гостиничный бизнес из других регионов. В этом году у нас откроется бутик-отель на 32 места, планируется открытие гостиницы на 64 места. Кстати, это будет первая пятизвездочная гостиница в Псковской области», – сказал Михаил Ведерников.

Также, по его словам, есть договоренность с компанией «Новапорт» и уже заканчивается проектирование терминала прилета псковского аэропорта. Полностью реконструирована привокзальная площадь. «Вот сейчас немножко подсохнет – и будем заниматься её озеленением. В этом году планируем поставить на площади статую княгини Ольги, чтобы она и встречала пассажиров на Псковской земле, и благословенно их провожала», – добавил глава региона.