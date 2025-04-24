О развитии дорожной инфраструктуры в Псковской области за последние годы рассказал губернатор

15:19, 24 апреля 2025, ПАИ

О развитии дорожной инфраструктуры в Псковской области за последние годы рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.

«Мы создали лабораторию, создали комиссию, в том числе с участием представителей силового блока. Порядок пришлось наводить долго, сейчас рынок устоялся, у нас работают несколько крупных дорожных компаний с большими оборотами, со своей новой качественной техникой, с постоянным штатом специалистов», – отметил губернатор.

Все лимиты этого года были разыграны ещё в прошлом году, а подрядчики активно выходят на объекты, заметил он. Сейчас в Псковской области приводят в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения, входящие в опорную дорожную сеть региона. Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожные работы планируется завершить с опережением графика.

Однако глава региона подчеркнул тот факт, что площадь территории области большая, дорог, которые требуют ремонта, достаточно много. Долгое время многие из них находились в ненормативном состоянии, отметил Михаил Ведерников. «Движение «Убитые дороги» родилось в своё время именно в Пскове. Сейчас мы вышли на достаточно хорошие темпы восстановления дорог», – подчеркнул губернатор, сравнив объёмы дорожного фонда в 2017–2018 годах, составляющие порядка 3,5–4,5 миллиарда рублей, и более 13 миллиардов за последние два года.