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Общество

Об урожае грибов судили по сегодняшней погоде

Антип Водогон наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Считалось, что в этот день происходит пик половодья. Если вода разливается широко – можно ждать хорошего урожая, а невскрывшийся лёд был предвестником плохого плодородия земли и неблагополучного лета.

Наблюдали крестьяне и за погодой: дождь на Антипа – к обилию грибов в лесу, а заморозки – к хорошему урожаю груздей.

Кроме того, этот день считался неблагоприятным для посадок, поэтому крестьяне никогда не проводили полевые работы. А ещё считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

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