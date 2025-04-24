Об урожае грибов судили по сегодняшней погоде

07:40, 24 апреля 2025, ПАИ

Антип Водогон наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

Считалось, что в этот день происходит пик половодья. Если вода разливается широко – можно ждать хорошего урожая, а невскрывшийся лёд был предвестником плохого плодородия земли и неблагополучного лета.

Наблюдали крестьяне и за погодой: дождь на Антипа – к обилию грибов в лесу, а заморозки – к хорошему урожаю груздей.

Кроме того, этот день считался неблагоприятным для посадок, поэтому крестьяне никогда не проводили полевые работы. А ещё считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.