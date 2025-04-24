Какие профессии наиболее доступны псковским школьникам этой весной – обзор hh.ru

08:25, 24 апреля 2025, ПАИ

В преддверии лета юные жители региона всё чаще выходят на рынок труда в поисках подработки и первых карьерных проб. Какие сферы наиболее интересны школьникам Псковской области, сколько они хотят зарабатывать, а также какие страхи испытывают при поиске работы, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Данные hh.ru за 2025 год показали, что подростки от 14 до 18 лет сталкиваются со сложностями при попытке найти работу. При этом их зарплатные ожидания растут быстрее, чем готовность работодателей принимать юных соискателей.

Школьники Псковской области активно ищут работу: за последнее время более 1,7 тысячи юных соискателей от 14 до 18 лет обновили свои резюме на hh.ru.

Больше всего молодые соискатели интересуются работой в сфере обслуживания (здесь размещено 16 % резюме от всего объёма активных соискателей). На втором месте – сфера продаж (15 %), на третьем месте – рабочие профессии (14 %), на четвёртом месте – сфера транспорта и логистики (13 %), на пятом месте – общепит и гостиничный бизнес (11 %).

Согласно исследованию, более 80 % подростков ищут работу прежде всего для получения карманных денег. Однако 44 % сталкиваются с принципиальной проблемой – работодатели всегда не готовы брать на работу несовершеннолетних. За последний год медианные зарплатные ожидания подростков выросли на 12 % (с 26 500 до 29 800 рублей), тогда как больше половины доступных им вакансий предлагают зарплату ниже 25 000 рублей.

«Эта ситуация усугубляется тем, что особенно ярко проявляется разрыв между требованиями работодателей и реальными навыками подростков. Среди наиболее востребованных hard skills – доставка заказов (61 % вакансий), навыки навигации (58 %) и поиск информации в интернете (56 %). В soft skills лидируют стрессоустойчивость (78 %), работа в команде (72 %) и быстрая обучаемость (68 %)», – отметили аналитики.

Однако, по данным hh.ru, проблемы не заканчиваются с совершеннолетием. Молодые специалисты от 18 до 24 лет в 38 % случаев испытывают сложности с поиском подходящих вакансий, 35% боятся не пройти собеседования, 44 % опасаются обмана со стороны работодателей, 27 % молодых специалистов просто не знают, как себя вести на собеседовании и как себя презентовать потенциальному работодателю.