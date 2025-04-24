Более 40% заявок на участие в программе «Герои земли Псковской» подали бойцы с передовой
Более 40 % заявок на участие в программе «Герои земли Псковской» подали бойцы с передовой, рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.
Программа запущена по поручению президента России Владимира Путина и, по сути, является региональным этапом федеральной программы «Время героев», отметил губернатор.
В рамках программы военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции, могут пройти практику в региональных органах исполнительной власти, в муниципалитетах и на предприятиях.
«Мы будем делать всё, чтобы как можно больше ребят получили возможность трудоустроиться на хорошие места», – подчеркнул глава региона и отметил, что образовательный модуль по техзаданию правительства Псковской области разработали в РАНХиГС.
«Первый этап программы завершён, мы получили более 300 заявок, причём 40 % из них прислали бойцы с передовой», – сказал Михаил Ведерников.
Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе «Герои земли Псковской». 22 апреля стартовал второй модуль этапа тестирования участников региональной кадровой программы.
Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.
Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.
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Более 40% заявок на участие в программе «Герои земли Псковской» подали бойцы с передовой
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