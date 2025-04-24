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Общество

«Буду гордиться до конца жизни»: Александр Котов – о присвоении ему звания «Почётный гражданин Псковской области»

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал вручение ему знака «Почётный гражданин Псковской области», которое состоялось на 44-й сессии Собрания сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Александр Котов отметил, что значительных успехов невозможно достичь в одиночку, и только совместная работа в команде, где каждый осознаёт свою ответственность, позволяет реализовать намеченные цели. Он подчеркнул, что его достижения непосредственно связаны с тесным сотрудничеством в команде губернатора и с коллегами. Спикер областного Собрания выразил благодарность правительству Псковской области, отметив, что совместными усилиями на протяжении многих лет было сделано многое, и впереди ещё немало задач, которые, по его убеждению, удастся решить благодаря слаженной работе в команде.

«Я искренне благодарен вам за принятое решение о присвоении мне столь высокого звания «Почётный гражданин Псковской области». Это наша высшая региональная награда. Это то, чем я буду гордиться до конца своей жизни», – подчеркнул Александр Котов.

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