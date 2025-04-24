«Мама будет счастлива»: хулиганы оборвали тюльпаны с клумбы в Великих Луках

14:53, 24 апреля 2025, ПАИ

Хулиганы оборвали цветы с клумбы в Великих Луках. Об этом сообщил местный житель в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью два очень умных парня изуродовали две клумбы у подъезда! Надеюсь, что ваша мама с 21 тюльпаном будет счастлива и будет очень вами гордиться! С корнями повыдёргивали!» – написал автор поста.

Инцидент произошел 22 апреля около полуночи во дворе дома №10 на улице Вокзальной и попал на камеры видеонаблюдения у подъезда.

Как сообщили ПАИ в региональном УМВД России, подобный поступок расценивается законодательством по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и предусматривает административный штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района.