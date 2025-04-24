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Общество

Александр Котов: «Газпром межрегионгаз Псков» стал внимательнее относиться к своим обязательствам

Компания «Газпром межрегионгаз Псков» стала внимательнее относиться к своим обязательствам, констатировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя итоги парламентского часа по догазификации Псковской области.

«Надо сказать, с приходом нового руководителя [Антона Дымова] «Газпром межрегионгаз» существенно нарастил темпы газификации», - отметил Александр Котов.

Александр Котов. Фото: ПАИ

Спикер подчеркнул, что Псковское областное Собрание уделяет «серьёзное внимание вопросам догазификации, реализации этой программы в Псковской области». «Ранее депутаты были крайне недовольны тем, как эта программа стартовала. Мы по этому поводу неоднократно проводили заседания, высказывали критические замечания. Сейчас темпы работ выросли практически в 2,5 раза. Это не говорит о том, что все вопросы решены, но свидетельствует, что компания стала внимательнее относиться к реализации заключенных договоров. На прокладке газопроводов работает большое количество подрядчиков , темпы работ постоянно растут», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель областного Собрания отметил важность работы непосредственно с людьми, которые ждут догазификации своих домовладений. «Надо работать с населением, чтобы люди могли закупить внутридомовое газовое оборудование и оплатить монтаж газопровода внутри земельного участка. А с другой стороны есть уже готовые домовладения для пуска газа, но задерживаются сроки пуска газа. И здесь тоже надо вести работу с людьми», - уверен Александр Котов.

Спикер также напомнил, что людям предоставляются меры соцподдержки в вопросе догазификации, в том числе и за счёт регионального бюджета. «И это тоже способствует ускорению догазификации. Если мы, органы исполнительной, законодательной власти и «Газпром межрегионгаз», и дальше так будем координировать свою работу, то мы выполним задачу по догазификации домовладений», - подытожил Александр Котов.

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