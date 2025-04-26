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Общество

Отопление начали отключать в муниципалитетах Псковской области

Когда в муниципалитетах Псковской области закончится отопительный сезон и где вопрос об отключении ещё не стоит, узнал корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В Красногородском муниципальном округе отопительный сезон завершился в понедельник, 21 апреля, но при возвращении низких температур в муниципалитете могут ввести режим протапливания. В Великих Луках сезон завершился в этот же день. В Куньинском районе отопительный сезон завершился во вторник, 22 апреля. В случае необходимости также будет введено протапливание.

В Дедовичском районе срок пока не определён, но с 18 апреля введён режим периодического протапливания.

В Гдовском районе администрация приняла решение пока не завершать отопительный сезон. Решение будет принято после этих выходных. Сейчас топят везде: и в Гдове, и в Смуравьёво, и в Ямм.

Сроки окончания отопительного сезона пока не определены в Себежском, Островском, Дновском, Пушкиногорском районе, а также в Плюсском, Новоржевском, Стругокрасненском, Опочецком и Пыталовском округах.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля.

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