Отопление начали отключать в муниципалитетах Псковской области
Когда в муниципалитетах Псковской области закончится отопительный сезон и где вопрос об отключении ещё не стоит, узнал корреспондент ПАИ.
В Красногородском муниципальном округе отопительный сезон завершился в понедельник, 21 апреля, но при возвращении низких температур в муниципалитете могут ввести режим протапливания. В Великих Луках сезон завершился в этот же день. В Куньинском районе отопительный сезон завершился во вторник, 22 апреля. В случае необходимости также будет введено протапливание.
В Дедовичском районе срок пока не определён, но с 18 апреля введён режим периодического протапливания.
В Гдовском районе администрация приняла решение пока не завершать отопительный сезон. Решение будет принято после этих выходных. Сейчас топят везде: и в Гдове, и в Смуравьёво, и в Ямм.
Сроки окончания отопительного сезона пока не определены в Себежском, Островском, Дновском, Пушкиногорском районе, а также в Плюсском, Новоржевском, Стругокрасненском, Опочецком и Пыталовском округах.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля.
Михаил Ведерников: Газификация Пушкинских Гор даст дополнительный толчок для развития экономики и инфраструктуры района
Более 1,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались мерой соцподдержки на догазификацию
Ветеран СВО провёл семинар по тактической медицине для студентов Псковского военного учебного центра
Владимир Путин назвал 76-ю дивизию ВДВ одной из наиболее эффективных при освобождении Курской области
Звание «Почётный гражданин Пыталовского муниципального округа» присвоили ветерану Великой Отечественной войны