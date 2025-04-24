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Общество

Более двухсот миллионов рублей соцвыплат и пособий выделено досрочно в Псковской области в связи с предстоящими праздниками

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из бюджета Псковской области выделено 206 миллионов рублей для социальных выплат и пособий в связи с предстоящими майскими праздниками. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

До 1 мая будут зачислены ежемесячные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, ежемесячные денежные выплаты на третьего ребёнка или последующих детей, региональные меры социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям, на детей малообеспеченным и опекаемым семьям, женщинам в связи с рождением первого ребёнка, субсидию на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области все участники Великой Отечественной войны получили региональные выплаты ко Дню Победы.

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