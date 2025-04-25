За ночь над регионами России сбили 79 украинских беспилотников

10:16, 25 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

59 дронов сбили над Крымом, 11 – над акваторией Чёрного моря, четыре – над Белгородской областью, по два – над Нижегородской и Курской областями и ещё один БПЛА уничтожили над Ивановской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.