За ночь над регионами России сбили 79 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
59 дронов сбили над Крымом, 11 – над акваторией Чёрного моря, четыре – над Белгородской областью, по два – над Нижегородской и Курской областями и ещё один БПЛА уничтожили над Ивановской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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