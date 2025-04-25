Очередной факт вандализма произошёл в Великих Луках: неизвестная сломала лиственницу

11:15, 25 апреля 2025, ПАИ

Очередной факт вандализма произошёл в Великих Луках, и снова от рук человека пострадали растения. Около полудня 23 апреля неизвестная женщина по непонятным мотивам решила сломать карликовое деревце лиственницы. Об этом случае корреспонденту ПАИ сообщили в цветочном магазине, у которого и произошёл инцидент.

По словам представителей магазина, стоимость сломанной лиственницы составляет 15 тысяч рублей. Но дело не только в деньгах, отметили сотрудницы цветочного. «Вот так стараемся, сажаем, выращиваем для нашего города красоту, а потом находятся такие экземпляры, которым эта красота мешает. Наша прекрасная лиственница сломана руками одной женщины. Чем она ей помешала? Мы не знаем! Но, наблюдая картину по камерам, мы в шоке», – рассказали продавцы.

Заявление в полицию по поводу случившегося владелец магазина написал сразу после инцидента.

Ранее ПАИ сообщало, что около полуночи 22 апреля в Великих Луках произошёл похожий случай: вандалы разорили две клумбы с тюльпанами. По факту публикации в СМИ полиция решила провести проверку, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.