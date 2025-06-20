Александр Беглов – о подписанном между Петербургом, Псковской и Ленинградской областями соглашении: По Северо-Западу проводится большая работа

19:04, 20 июня 2025, ПАИ

На площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 в пятницу, 20 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. В ходе общения с журналистами событие прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга позволит создать новый межрегиональный туристический маршрут, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Документ подписали в присутствии полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

«По Северо-Западу проводится большая работа. Прежде всего, конечно, во главе этой работы стоит полпред президента Александр Гуцан. Что нам даёт соглашение? Объединяемся. Мы уже давно работаем как одна агломерация, это даёт хорошие результаты. Соглашение даёт нам возможность объединить все наши усилия», – сказал Александр Беглов.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.