Средняя предлагаемая зарплата поваров шашлыка в России достигла 170 тысяч рублей

14:03, 25 апреля 2025, ПАИ

Спрос на шашлычников со стороны работодателей в апреле этого года вырос на 22 %, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 171,2 тысячи рублей, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

С наступлением весны в России традиционно возрастает потребность в специалистах, которые помогают устроить отдых на природе. Помимо шашлычников, на 15 % вырос спрос на работников кухни и на 56 % – на поваров. Предлагаемая зарплата таких профессионалов за рассматриваемый период составила 54,3 тысячи рублей и 91,4 тысячи рублей соответственно.

В основном россияне обращаются за услугами поваров, которые готовят люля-кебаб и шашлык на открытом огне. Спрос на этих мастеров в этом месяце вырос на 29 %, а количество предложений на платформе увеличилось на 33 % за год. Наиболее активный рост интереса к этим услугам аналитики зафиксировали в Москве, Томске, Туле, Твери и Сочи.

Напомним, что на будущей неделе россиян ждут длинные выходные: сначала на Первомай (с 1 по 4 мая), а затем на День Победы (с 8 по 11 мая). Всего из 31 календарного дня в мае рабочими будут 18, а выходными – 13.