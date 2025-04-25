В Пскове простились с корреспондентом телеканала «Звезда» Никитой Гольдиным

13:41, 25 апреля 2025, ПАИ

Прощание с корреспондентом телеканала «Звезда», псковичом Никитой Гольдиным прошло в храме Александра Невского сегодня, 25 апреля. На панихиду пришли более 100 человек, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее со ссылкой на телеканал «Звезда» сообщалось, что Никита Гольдин лежал в госпитале с осколочным ранением, которое он получил в зоне проведения спецоперации 24 марта. Врачи почти месяц боролись за его жизнь.

Напомним, шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе – три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории ЛНР: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Никита Гольдин тогда был в составе съёмочной группы вместе с Андреем Пановым и Александром Сиркели.

Никита Гольдин окончил лицей экономики и основ предпринимательства № 10 в Пскове. В юношеские годы он неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны РФ.