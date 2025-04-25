Полина Гольдина - о своём муже: Чувствовалось, что он на своём месте

14:36, 25 апреля 2025, ПАИ

Супруга погибшего военкора Никиты Гольдина Полина поделилась с корресподентом ПАИ воспоминаниями о муже. «Я запомню его очень светлым, очень любящим, любящим свою семью, своё дело, свою работу. У него горела душа», - рассказала Полина.

По словам полины Гольдиной, её супруг был счастлив, занимаясь любимым делом. «А мы, как семья, старались его поддерживать, и он нас поддерживал. Очень светлый, любимый.... Таких нет», - сказала Полина.

Полина Гольдина рассказала, что у Никиты было много талантов. «Но именно к службе в армии он относился, как к своему долгу. Он же стал кадровым офицером, прошёл сложный путь обучения и службы. Журналистика, как и армия, была для него идеальной профессией. Творческая специальность позволяла проявить себя в кадре, в общении с людьми. Ему это очень подходило, и чувствовалось, что он на своём месте», - отметила Полина Гольдина.

Прощание с корреспондентом телеканала «Звезда», псковичом Никитой Гольдиным проходило сегодня, 25 апреля, в храме Александра Невского.

Напомним, 25 марта в автомобиль группы российских военных журналистов, находившейся в посёлке Михайловка в ЛНР, ВСУ направили ракеты американской РСЗО HIMARS. На месте погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель этого же телеканала Александр Сиркели. Никита получил тяжёлое ранение в голову. Врачи боролись за его жизнь почти месяц. Он умер, не приходя в сознание.

Никита Гольдин окончил лицей экономики и основ предпринимательства № 10 в Пскове. В юношеские годы он неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны РФ.