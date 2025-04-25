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Общество

Память погибших военных журналистов почтили в Пскове

Память военных журналистов, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, почтили в Пскове сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

У мемориального знака в сквере Журналистов собрались представители псковских СМИ и пресс-служб.

Собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, что сегодня в храме Александра Невского также простились с корреспондентом телеканала «Звезда», псковичом Никитой Гольдиным. 25 марта он получил ранение в зоне СВО, врачи почти месяц боролись за его жизнь. Никита Гольдин умер, не приходя в сознание.

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