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Экономика

Когда в России может вырасти инфляция, предположила Набиуллина

Переход к снижению годовой инфляции в России наступит в мае, однако в июле возможно некоторое повышение показателей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Фото: ПАИ

Повышение инфляции в июле, по словам главы регулятора, связано с индексацией тарифов ЖКХ.

Пик по инфляции, согласно текущим темпам роста цен, которые объясняют нынешнее инфляционное давление, прошёл ещё в четвёртом квартале прошлого года. Темпы роста цен с учётом сезонности в первом квартале 2025 года снизились практически в два раза в отношении показателей четвёртого квартала ушедшего года, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Напомним, что Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.

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