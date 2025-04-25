Глава Банка России спрогнозировала рост цен на 7–8%

16:23, 25 апреля 2025, ПАИ

Цены на товары и услуги в России в этом году вырастут на 7–8 %. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках заседания совета директоров регулятора.

В марте годовой уровень инфляции немного превысил 10 %, однако текущие темпы роста замедлились до 7 % в перерасчёте за год, подчеркнула Набиуллина. «Это всё ещё много: ощутимо и для компаний, и для людей. Но под воздействием нашей денежно-кредитной политики инфляция продолжит снижаться», – добавила она.

Также за рассматриваемый период на 2 % сократились темпы роста цен на непродовольственные товары, а на продовольствие – почти на 10 %, сказала Эльвира Набиуллина. Подобную разницу в показателях она объяснила тем, что в различных сегментах потребительского рынка цены на увеличение ключевой ставки реагируют по-разному. Так, ценник на непродовольственные товары откликается на показатель ставки быстрее, чем стоимость услуг и продуктов питания. «Это происходит от того, что товары длительного пользования чаще берут в кредит», – заключила глава регулятора.

Напомним, что ключевая ставка уже в четвёртый раз осталась на прежнем уровне – 21 %.