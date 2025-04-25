В Псковской области начались занятия в «Школе фермера»

19:16, 25 апреля 2025, ПАИ

25 апреля во второй раз в Псковской области стартовало обучение в «Школе фермера». Это совместный проект Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. За знаниями пришли 20 человек по направлениям «Садоводство» и «Растениеводство». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

«Сельское хозяйство Псковской области показывает стабильный рост, регион занимает первое место в России по индексу сельхозпроизводства. Важный вклад вносят и фермеры. Задача – развивать и популяризировать фермерство в регионе, привлекать молодые кадры с новыми и свежими идеями. «Школа фермера» – это ещё одна инвестиция в будущее агросектора, в подготовку аграриев, которые готовы работать на селе и обеспечивать качественными продуктами жителей региона», – отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Специализации Школы выбраны исходя из потребностей внутреннего рынка Псковской области.

Интенсивный образовательный курс предполагает 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты своих бизнес-планов студенты смогут получить диплом государственного образца.