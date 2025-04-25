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Общество

Действия при распространении особо опасной инфекции отработали в псковской больнице

Ежегодные межведомственные учения с вводом условного больного холерой прошли в Псковской инфекционной больнице, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Псковская областная инфекционная больница

В регионе отработан ряд комплексных эпидемиологических мероприятий по обнаружению условного пациента, больного холерой, при участии следующих организаций – Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской городской поликлиники, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковского государственного университета, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

Учения прошли на четырёх площадках инфекционной больницы: в госпитале, санпропускнике, холерном изоляторе, пункте дезинфекции.

Во время тренировки на базе инфекционной больницы медицинские работники провели мероприятия по усилению санитарно-эпидемиологического режима и развертыванию специальных помещений – холерного госпиталя и изолятора. Специалисты инфекционной больницы показывали уровень подготовки и алгоритм действий в случае госпитализации скорой медицинской помощью пациента с подозрением на инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Целью проведения учений является оценка готовности всех заинтересованных служб к проведению первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на особо опасную инфекцию.

Ранее сообщалось, что псковские росгвардейцы совместно с МЧС провели противопожарную объективную тренировку.

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