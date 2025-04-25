В Радоницу в Великих Луках будет запущен дополнительный автобус
Дополнительный автобус по маршруту №3 «ЖБК - кладбище Боровицы» будет запущен для посещения кладбища Боровицы в Радоницу 29 апреля, сообщили в администрации Великих Лук.
Автобус будет следовать по расписанию от станции ЖБК в 8:30, 10:10, 11:50, 13:30.
Отправление от остановки вблизи кладбища Боровицы в 9:20, 11:00, 12:40, 14:10.
Ранее сообщалось, что некоторые автобусы в Пскове будут ездить по новым маршрутам до 16:00.
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