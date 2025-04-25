В Радоницу в Великих Луках будет запущен дополнительный автобус

21:19, 25 апреля 2025, ПАИ

Дополнительный автобус по маршруту №3 «ЖБК - кладбище Боровицы» будет запущен для посещения кладбища Боровицы в Радоницу 29 апреля, сообщили в администрации Великих Лук.

Автобус будет следовать по расписанию от станции ЖБК в 8:30, 10:10, 11:50, 13:30.

Отправление от остановки вблизи кладбища Боровицы в 9:20, 11:00, 12:40, 14:10.

Ранее сообщалось, что некоторые автобусы в Пскове будут ездить по новым маршрутам до 16:00.