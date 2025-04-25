Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Радоницу в Великих Луках будет запущен дополнительный автобус

Дополнительный автобус по маршруту №3 «ЖБК - кладбище Боровицы» будет запущен для посещения кладбища Боровицы в Радоницу 29 апреля, сообщили в администрации Великих Лук.

Автобус будет следовать по расписанию от станции ЖБК в 8:30, 10:10, 11:50, 13:30.

Отправление от остановки вблизи кладбища Боровицы в 9:20, 11:00, 12:40, 14:10.

Ранее сообщалось, что некоторые автобусы в Пскове будут ездить по новым маршрутам до 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

В Радоницу в Великих Луках будет запущен дополнительный автобус

25 апреля 2025

Действия при распространении особо опасной инфекции отработали в псковской больнице
25 апреля 2025

«Культурные выходные» пройдут в Усвятском округе в конце апреля
25 апреля 2025

Более двухсот человек обратились в медорганизации Псковской области после укуса клещей
25 апреля 2025

Пушкинские Горы газифицированы
25 апреля 2025

В Дедовичах после капитального ремонта торжественно открыли школу № 1
25 апреля 2025

Участок дороги Лудони – Павы – Боровичи ремонтируют по нацпроекту
25 апреля 2025

В Псковской области начались занятия в «Школе фермера»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...