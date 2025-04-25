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Общество

Более двухсот человек обратились в медорганизации Псковской области после укуса клещей

С 17 по 23 апреля в медорганизации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 211 человек, в том числе 63 ребёнка. С начала сезона от кровососущих пострадало 342 человека, в том числе 108 детей, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Псковской области

Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 97 и 43 обращения за помощью соответственно. Среди районов в начале списка Дедовичский (24 жалобы), Опочецкий (21), Псковский (19) и Островский (18).

В лабораториях исследовано 245 клещей. Иксодовым клещевым боррелиозом было заражено 24,49 % исследованных клещей, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,04 %, энцефалитом – 0.

Отметим, акарицидные обработки проведены на физической площади 110,8 га, что составляет 16,41 % от запланированного объёма.

В 2025 году вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1 483 человека, в том числе 69 детей, ревакцинировано 915 человек, в том числе десять детей.

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