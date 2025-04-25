«День Земли с Эколятами» отметили юные псковичи
Воспитанники детских садов и ученики начальных классов региона отметили «День Земли с Эколятами», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.
Мероприятие прошло в рамках экологического воспитания подрастающего поколения в Псковской области
Дошколята и школьники вместе с «эколятами» участвовали в квестах, мастер-классах и акциях охраны природы.
Ранее сообщалось, что псковские школьники стали участниками профильной смены «Биосфера».
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