«День Земли с Эколятами» отметили юные псковичи

18:18, 25 апреля 2025, ПАИ

Воспитанники детских садов и ученики начальных классов региона отметили «День Земли с Эколятами», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие прошло в рамках экологического воспитания подрастающего поколения в Псковской области

Дошколята и школьники вместе с «эколятами» участвовали в квестах, мастер-классах и акциях охраны природы.

Ранее сообщалось, что псковские школьники стали участниками профильной смены «Биосфера».