Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«День Земли с Эколятами» отметили юные псковичи

Воспитанники детских садов и ученики начальных классов региона отметили «День Земли с Эколятами», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Мероприятие прошло в рамках экологического воспитания подрастающего поколения в Псковской области

Дошколята и школьники вместе с «эколятами» участвовали в квестах, мастер-классах и акциях охраны природы.

Ранее сообщалось, что псковские школьники стали участниками профильной смены «Биосфера».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Участок дороги Лудони – Павы – Боровичи ремонтируют по нацпроекту
25 апреля 2025

В Псковской области начались занятия в «Школе фермера»
25 апреля 2025

Пятый этап Кубка России по ралли «Голубые озёра» торжественно открыли в Идрице
25 апреля 2025

«День Земли с Эколятами» отметили юные псковичи
25 апреля 2025

Ветераны СВО впервые примут участие в эстафете «Псковской правды»
25 апреля 2025

Владимир Компаниец – о программе «Герои земли Псковской»: Участники получат востребованную профессию и навыки
25 апреля 2025

Новую спортивную площадку оборудуют в районе улиц Звёздной и Юности в Пскове
25 апреля 2025

Рыбалка моей мечты: в Псковском районе строят глэмпинг-базу для любителей удочек

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...