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Пятый этап Кубка России по ралли «Голубые озёра» торжественно открыли в Идрице

Официальная церемония открытия пятого этапа Кубка России по ралли «Голубые озёра» состоялась в Идрице Себежского района сегодня, 25 апреля, пишет районная газета «Призыв».

  • Пятый этап кубка России по ралли
    Фото: газета «Призыв»
  • Пятый этап кубка России по ралли
    Фото: газета «Призыв»
  • Пятый этап кубка России по ралли
    Фото: газета «Призыв»

На площади Знамени Победы в посёлке Идрица собралось 89 экипажей из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Краснодара, Великих Лук, Екатеринбурга, Карелии, Владимира, Ижевска, Таганрога и Пскова.

Открыли мероприятие президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич и глава администрации посёлка Идрица Михаил Андреев. Они поздравили всех с открытием авторалли и пожелали честных соревнований и успешного финиша.

Ученики школ Себежского района – авторы лучших рисунков на тему «Я люблю ралли» награждены памятными подарками и дипломами.

Проведение ралли накануне Дня Победы стало доброй традицией, пишет районная газета.

Боевая дистанция гонки составляет 81 километр. Соревнования пройдут за два дня и будут включать в себя пять спецучастков, объединённых в три секции. Самый длинный спецучасток – «Торчилово» протяжённостью 25 километров.

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