В Псковской области началась обработка парков против клещей

17:16, 18 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области начались противоклещевые акарицидные обработки парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха, а также прилегающих к ним пространств, сообщили ПАИ в региональном Роспотребнадзоре.

Обработано уже 110 га. Это 16,3% от запланированного объема. Акарицидные обработки должны пройти на площади 675 га. В том числе планируется обработать 190 га на территориях летних оздоровительных лагерей.

Точные сроки работ зависят от природы: необходимо, чтобы установилась сухая безветренная погода.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе клещи впились в 29 жителей региона, а с начала сезона от кровососущих пострадал 131 человек, в том числе 45 детей.