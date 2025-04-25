Как прошёл «Диктант Победы» в муниципалитетах Псковской области

22:29, 25 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области написать «Диктант Победы» сегодня, 25 апреля, можно было на 95 площадках. Как проходило мероприятие в муниципалитетах, рассказали корреспонденты районных газет.

В Гдовском районе одной из площадок написания диктанта стала деревня Самолва. У мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» участники смогли не только проверить свои знания, но и прикоснуться к живой памяти героического прошлого. На мероприятии присутствовали глава районной администрации Иван Мешков, заместитель главы по социальным вопросам Владимир Журавлёв, волонтёры Победы Гдова и другие гости.

«О чём были вопросы? О важных датах, о великих полководцах, о мемориалах, которые находятся на территории нашей большой страны. Были задания, где на основании кадра из фильма или нескольких строчек из художественного произведения необходимо было определить период или время событий в истории страны. В этом году часть заданий была посвящена специальной военной операции», – пишет газета «Гдовская заря».

Сообщается также, что все желающие смогли написать письма военнослужащим в зону проведения спецоперации.

В Стругах Красных диктант написали 60 человек, во Владимирском Лагере – 50, в Новоселье – 25 человек. Приняли участие в акции также учителя и ученики Стругокрасненской, Владимирской и Новосельской средних школ, пишет газета «Струги».

К акции присоединился и Печорский муниципальный округ. Вместе с пограничниками и учащимися Изборского лицея на 25 вопросов диктанта ответил глава округа Валерий Зайцев. «В Год защитника Отечества и 80-летия Победы часть их была посвящена специальной военной операции. Вспоминая исторические события, мы не вправе упускать происходящее сегодня. Традиционная акция подчёркивает преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и современных защитников Отечества», – цитирует его слова газета «Печорская правда».

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В свою очередь, в Себежском районе ученики Идрицкой средней школы написали диктант на базе центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

Перед проведением диктанта учащиеся посмотрели прямую трансляцию с центральной площадки – из Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

«Диктант Победы» включал 25 заданий с вопросами о ключевых сражениях и героях Великой Отечественной войны, о произведениях искусства и культуры, связанных с войной.

Отметим, результаты диктанта можно будет узнать на официальном сайте акции, введя свой уникальный идентификационный номер.

Добавим, акция проводится с 2019 года, чтобы популяризировать изучение истории Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что к «Диктанту Победы» присоединились псковичи.