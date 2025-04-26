Траурный митинг в честь 39-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС прошёл в Острове

12:27, 26 апреля 2025, ПАИ

Траурный митинг в честь 39-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС прошёл в Острове. Об этом пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман















По традиции почтить память жертв радиационных аварий у мемориала в память о Чернобыльской катастрофе собрались участники ликвидации последствий аварии и члены их семей, а также представители администрации Островского района, Псковской областной организации «Дети Чернобыля», ветераны войны, труда, учащиеся городских школ и местные жители.

Открыл мероприятие глава Островского района Дмитрий Быстров. «39 лет отделяют нас от тех страшных событий, когда герои-ликвидаторы ценою своих жизней и здоровья защитили мир от ещё большей трагедии», – отметил глава муниципалитета.

Также выступили перед присутствующими председатель совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооружённых сил Островского района Вячеслав Коев и президент Псковской областной организации «Дети Чернобыля» Лидия Панкевич.

«Для устранения последствий аварии наших граждан призывали со всех уголков Советского Союза. Перед ними стояли разные задачи. Например, тех ребят, которым приходилось убирать радиоактивные осколки графита с крыши энергоблока, называли «аистами»: чтобы получить как можно меньшую суммарную дозу облучения, выполнять свою работу им приходилось очень быстро», – отметила Лидия Панкевич.

Из Островского района на ликвидацию призвали более 150 человек. Тогда на защиту Родины от радиации встали Сергей Ясыба, Иван Семёнов, Владимир Фролов, Евгений Матвеев, Владимир Мигур и многие другие.

Участники митинга почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания и возложили к мемориалу Чернобыльской катастрофы живые цветы.