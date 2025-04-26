Владимир Путин назвал 76-ю дивизию ВДВ одной из наиболее эффективных при освобождении Курской области

15:54, 26 апреля 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин назвал 76-ю дивизию ВДВ одной из наиболее эффективных при освобождении Курской области. Об этом он заявил во время совещания с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерием Герасимовым.

«На протяжении нескольких месяцев вы регулярно докладывали о ситуации в Курской области и отмечали наиболее эффективно действовавшие наши подразделения. Не могу не назвать их сегодня ещё раз. Это 76-ая дивизия ВДВ», – сказал глава государства и вместе с этим отметил 116-ю дивизию, два полка «Ахмат» и морских пехотинцев – 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю добровольческого формирования «Ветераны».

Владимир Путин поздравил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на территорию РФ в Курской области. «Авантюра Киевского режима полностью провалилась. Понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных и подготовленных сил ВСУ, безусловно отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», – подчеркнул он.

Президент поздравил весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом и с Победой. «Благодарю за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству и народу России. Спасибо», – заключил он.

Ранее Владимир Путин также отмечал 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в числе лучших в зоне проведения боевых действий.