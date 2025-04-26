Опытного онколога ищут для помощи тренеру сборной Псковской области по зимнему плаванию

18:01, 26 апреля 2025, ПАИ

Опытного онколога ищут для помощи тренеру сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирине Мордовцевой. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания региона.

В феврале этого года у тренера диагностировали онкологию четвёртой стадии. Болезнь развивается стремительно, и первая химиотерапия не помогла. Опухоль перекрыла пищевод и трахею.

«Ирина Мордовцева больше не может есть и дышать самостоятельно. Установлены гастростома и трахеостома. Она не может говорить. Не может встать с постели», – пишут в сообществе. По словам врачей, лечения в данном случае нет и медицина бессильна, возможно только помещение в хоспис.

В федерации отметили, что решили бороться за жизнь тренера, поэтому ищут опытного онколога – врача, который готов рассмотреть этот случай, провести осмотр и предложить возможное лечение или операцию. Тех, кто является специалистом в этой области или знает такого врача, просят обращаться в группу Федерации зимнего плавания Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».