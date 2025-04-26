Псковские врачи–пульмонологи оказали помощь 80 великолукским больным

23:22, 26 апреля 2025, ПАИ

Пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы провели приёмы в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Целью выезда стала помощь людям со сложными диагностическими ситуациями и с тяжёлыми респираторными патологиями.

Под руководством основного внештатного пульмонолога региона, главного врача учреждения Анастасии Повторейко врачи приняли 80 человек, 16 из которых – дети.

Ранее в эфире «Серебряного дождя» в программе «Анамнез» псковские врачи рассказали, как люди становятся ярыми противниками прививок и почему именно из-за антиваксеров не удаётся победить многие заболевания. Подробнее об этом читайте здесь.