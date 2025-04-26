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Общество

Псковские врачи–пульмонологи оказали помощь 80 великолукским больным

Пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы провели приёмы в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото: пресс-служба Псковской областной инфекционной клинической больницы

Целью выезда стала помощь людям со сложными диагностическими ситуациями и с тяжёлыми респираторными патологиями.

Под руководством основного внештатного пульмонолога региона, главного врача учреждения Анастасии Повторейко врачи приняли 80 человек, 16 из которых – дети.

Ранее в эфире «Серебряного дождя» в программе «Анамнез» псковские врачи рассказали, как люди становятся ярыми противниками прививок и почему именно из-за антиваксеров не удаётся победить многие заболевания. Подробнее об этом читайте здесь.

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