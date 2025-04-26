Главный тренер ФК «Псков» Игорь Васильев отреагировал на победу своей команды на Кубке регионов

20:31, 26 апреля 2025, ПАИ

На победу своих подопечных на Кубке регионов СЗФО отреагировал главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сегодня, 26 апреля, псковичи выиграли в финальном матче турнира у спортшколы «Ленинградец» со счётом 2:1. Оба мяча на свой счёт записал молодой нападающий Александр Егоров.

«Ребята набираются опыта. Надо не забывать, что воспитанники 2007 года рождения – это сейчас костяк команды. Их первые взрослые игры были зимой на турнире полпреда. Они понемногу идут от игры к игре, крепнут. В первом тайме было тяжеловато: против ветра играли, было не выйти из обороны. Но всё равно не давали создавать моментов», – отметил Игорь Васильев.

Главный герой матча Александр Егоров, отметившийся дублем в ворота «Ленинградца», – воспитанник псковского клуба. «Затем его забрала себе академия «Зенита» в Санкт-Петербург. Он был там, а потом вернулся в конце прошлой осени. Но он остаётся по договору у «Зенита». Они его отпустили с условием, что он будет играть только за «Псков». Я смотрю, парень фактурный. Физически очень одарённый», – подметил Васильев.

По словам главного тренера, его команда продемонстрировала свои возможности, но дальнейшие перспективы остаются неясными, так как половина игроков-школьников занята экзаменами и поступлением в вузы, а некоторые могут уехать. Васильев отметил, что ему нравится, как игроки влились в команду.

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