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Общество

Михаил Ведерников: Георгиевская лента стала символом Победы, памяти и связи поколений для миллионов

Об акции раздачи георгиевских лент в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Акция «Георгиевская лента» в этом году отмечает 20-летний юбилей, отметил глава региона. «Для миллионов людей не только в России, но и во всём мире георгиевская лента стала символом Победы, памяти и связи поколений. Ежегодная акция превратилась в народную традицию, объединяющую многих людей», – написал губернатор.

Он также напомнил, что в преддверии Дня Победы в каждом муниципалитете Псковской области волонтёры раздают георгиевские ленты и информационные листовки, рассказывающие об истории ленты и правилах её ношения.

В Пскове её можно будет получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в Центре подготовки волонтёров Победы и в городском молодёжном центре.

Напомним, что акция раздачи георгиевских ленточек стартовала в Псковской области 24 апреля. Всего жителям региона планируют раздать 100 тысяч георгиевских лент.

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