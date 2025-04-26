Михаил Ведерников: Георгиевская лента стала символом Победы, памяти и связи поколений для миллионов

20:53, 26 апреля 2025, ПАИ

Об акции раздачи георгиевских лент в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Акция «Георгиевская лента» в этом году отмечает 20-летний юбилей, отметил глава региона. «Для миллионов людей не только в России, но и во всём мире георгиевская лента стала символом Победы, памяти и связи поколений. Ежегодная акция превратилась в народную традицию, объединяющую многих людей», – написал губернатор.

Он также напомнил, что в преддверии Дня Победы в каждом муниципалитете Псковской области волонтёры раздают георгиевские ленты и информационные листовки, рассказывающие об истории ленты и правилах её ношения.

В Пскове её можно будет получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в Центре подготовки волонтёров Победы и в городском молодёжном центре.

Напомним, что акция раздачи георгиевских ленточек стартовала в Псковской области 24 апреля. Всего жителям региона планируют раздать 100 тысяч георгиевских лент.