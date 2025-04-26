Сальдированный финансовый результат организаций Псковской области вырос почти на 50%

21:43, 26 апреля 2025, ПАИ

В январе–феврале текущего года финансовый результат организаций, рассчитанный с учётом вычета убытка, вырос на 45,5 %, до 5,7 миллиарда рублей после 3,9 миллиарда рублей за аналогичный период 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Более остальных прибыль принесли отрасль растениеводства, животноводства, охоты, а также область сельского, лесного хозяйств, рыболовства и рыбоводства и сфера производства пищевых продуктов, в которых доход за рассматриваемый период достиг 3,3 миллиарда рублей, 3,2 миллиарда рублей и 1,2 миллиарда рублей соответственно.

Всего по итогам января–февраля 2025 года 137 организаций получили прибыль в размере 7,1 миллиарда рублей. Убыток на общую сумму 1,3 миллиарда рублей понесла 91 организация.

Напомним, что в Псковском районе, в Ершовской волости, начали строить круглогодичную глэмпинг-базу для любителей рыбалки. Проект предусматривает строительство а–фрейм домиков у прудов и реки, создание прудов для разведения трёх видов рыбы, прокат рыболовных снастей и возведение рыбного ресторана и бани для гостей.