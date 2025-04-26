Пскович сфотографировал Млечный Путь в одной из деревень области

23:06, 26 апреля 2025, ПАИ

Псковский фотограф Пётр Митрофанов сделал снимки Млечного Пути в Вышегороде, деревне Дедовичского района. Об этом он рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



«Прошлой ночью была очень хорошая прозрачность и видимость Млечного Пути. Снова для съёмки съездил в Вышегород. Правда, ветер не позволил поснимать отражение звёзд в озере», – поделился результатом работы фотограф.

Ранее жителям Себежского района удалось запечатлеть полярное сияние.