Пскович сфотографировал Млечный Путь в одной из деревень области
Псковский фотограф Пётр Митрофанов сделал снимки Млечного Пути в Вышегороде, деревне Дедовичского района. Об этом он рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».
«Прошлой ночью была очень хорошая прозрачность и видимость Млечного Пути. Снова для съёмки съездил в Вышегород. Правда, ветер не позволил поснимать отражение звёзд в озере», – поделился результатом работы фотограф.
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