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Общество

Пскович сфотографировал Млечный Путь в одной из деревень области

Псковский фотограф Пётр Митрофанов сделал снимки Млечного Пути в Вышегороде, деревне Дедовичского района. Об этом он рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».

  • Созвездие Лебедя над храмом Михаила Архангела
    Фото: Петр Митрофанов
  • Созвездие Лебедя над храмом Михаила Архангела
    Фото: Петр Митрофанов

«Прошлой ночью была очень хорошая прозрачность и видимость Млечного Пути. Снова для съёмки съездил в Вышегород. Правда, ветер не позволил поснимать отражение звёзд в озере», – поделился результатом работы фотограф.

Заходящая зимняя ветвь Млечного Пути и Юпитер над озером Окно. Фото: Пётр Митрофанов

Ранее жителям Себежского района удалось запечатлеть полярное сияние.

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