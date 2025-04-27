Аистов готовятся выпустить из центра помощи в Псковской области
Аистов готовятся выпустить из центра помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщается в соцсетях организации.
«Окольцованы, к выпуску готовы», – отметили в соцсетях центра.
Недавно в новосокольнической деревне Ровни на опоре между линиями электропередачи установили птицезащитные устройства, которые помогут спасти жизни аистов. Они также появятся на опорах в деревне Дубишно Дедовичского района, деревне Бродовичи Порховского района и деревне Дворняши Островского района.
Кстати, в начале апреля руководитель центра Марина Сиденко поделилась историей, как аист Гусар вместе с супругой дождался получения новой «квартиры» в деревне Низовицы Гдовского района.
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