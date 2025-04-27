Аистов готовятся выпустить из центра помощи в Псковской области

19:44, 27 апреля 2025, ПАИ

Аистов готовятся выпустить из центра помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщается в соцсетях организации.

«Окольцованы, к выпуску готовы», – отметили в соцсетях центра.

Недавно в новосокольнической деревне Ровни на опоре между линиями электропередачи установили птицезащитные устройства, которые помогут спасти жизни аистов. Они также появятся на опорах в деревне Дубишно Дедовичского района, деревне Бродовичи Порховского района и деревне Дворняши Островского района.

Кстати, в начале апреля руководитель центра Марина Сиденко поделилась историей, как аист Гусар вместе с супругой дождался получения новой «квартиры» в деревне Низовицы Гдовского района.