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Общество

Аистов готовятся выпустить из центра помощи в Псковской области

Аистов готовятся выпустить из центра помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Фото: группа «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Окольцованы, к выпуску готовы», – отметили в соцсетях центра.

Недавно в новосокольнической деревне Ровни на опоре между линиями электропередачи установили птицезащитные устройства, которые помогут спасти жизни аистов. Они также появятся на опорах в деревне Дубишно Дедовичского района, деревне Бродовичи Порховского района и деревне Дворняши Островского района.

Кстати, в начале апреля руководитель центра Марина Сиденко поделилась историей, как аист Гусар вместе с супругой дождался получения новой «квартиры» в деревне Низовицы Гдовского района.

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