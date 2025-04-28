Псковское отделение «Деловой России» возглавил Дмитрий Мельников

09:25, 28 апреля 2025, ПАИ

Псковское региональное отделение «Деловой России» возглавил председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура» (АВАР), председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. Согласно им Дмитрий Мельников является руководителем отделения с 24 апреля 2025 года.

Отметим, что общее собрание членов регионального отделения «Деловой России», на котором была поддержана кандидатура Мельникова в качестве председателя отделения, состоялось в декабре 2024 года. Его кандидатуру также поддержал федеральный координационный совет «Деловой России».