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Экономика

Псковское отделение «Деловой России» возглавил Дмитрий Мельников

Псковское региональное отделение «Деловой России» возглавил председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура» (АВАР), председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. Согласно им Дмитрий Мельников является руководителем отделения с 24 апреля 2025 года.

Дмитрий Мельников. Фото: ПАИ

Отметим, что общее собрание членов регионального отделения «Деловой России», на котором была поддержана кандидатура Мельникова в качестве председателя отделения, состоялось в декабре 2024 года. Его кандидатуру также поддержал федеральный координационный совет «Деловой России».

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