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Происшествия

Озвучены уточнённые данные о пострадавших в ДТП с автобусом, ехавшим из Пскова в Кострому

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём Telegram-канале озвучил уточнённые данные о пострадавших в ДТП с автобусом, ехавшим из Пскова в Кострому.

Врачи уже закончили осматривать пассажиров экскурсионного автобуса. Все они – жители Костромской области.

Всего в автобусе находилось 55 человек, 17 из которых были госпитализированы. По последним данным, одна женщина находится в реанимации, 17 человек – в травматологическом отделении, а ещё один – в лор-отделении. Вместе с одной из пациенток находится ребёнок.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, по предварительным данным, ночью 28 апреля автобус, ехавший из Пскова в Кострому, съехал в кювет и опрокинулся в Александровском районе Владимирской области. После ДТП за медпомощью обратились 35 пассажиров, 16 из которых госпитализировали, в том числе одну из пассажирок – в реанимацию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

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