Весенний выпускной: 20 птиц отправились на волю из «Дома белого аиста»
20 птиц из «Дома белого аиста» в Гдовском районе выпустили на волю, сообщила руководитель центра помощи, орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко.
«27 апреля отправили в свободный полёт стаю из 20 аистов-выпускников. Доброго пути, птицы! Безопасных полётов! Дальше - свобода!» - написала Марина Сиденко в группе центра помощи птицам в соцсети «ВКонтакте».
Перед «выпускным» аистов окольцевали.
В начале апреля руководитель центра Марина Сиденко поделилась историей, как аист Гусар вместе с супругой дождался получения новой «квартиры» в деревне Низовицы Гдовского района.
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