Весенний выпускной: 20 птиц отправились на волю из ​«Дома белого аиста»

16:41, 28 апреля 2025, ПАИ

20 птиц из «Дома белого аиста» в Гдовском районе выпустили на волю, сообщила руководитель центра помощи, орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко.

«27 апреля отправили в свободный полёт стаю из 20 аистов-выпускников. Доброго пути, птицы! Безопасных полётов! Дальше - свобода!» - написала Марина Сиденко в группе центра помощи птицам в соцсети «ВКонтакте».

Перед «выпускным» аистов окольцевали.

В начале апреля руководитель центра Марина Сиденко поделилась историей, как аист Гусар вместе с супругой дождался получения новой «квартиры» в деревне Низовицы Гдовского района.