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Общество

Акцию «Цветы жизни» провели псковичи в «Детской деревне SOS»

Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, прошло в «Детской деревне SOS» в Псковском муниципальном округе. В нём приняла участие заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Кристина Калашникова. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по социальной защите Псковской области

Участники мероприятия на заседании координационного совета обсудили вопросы дальнейшего развития «Детской деревни» и наметили планы улучшения качества предоставляемых услуг. Кроме того, планируется расширить спектр помощи, оказываемой семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Дети, родители и гости мероприятия приняли участие в акции «Цветы жизни», украсив клумбы цветами. Вместе с этим дети из «Детской деревни» подготовили концертную программу с песнями и танцами, юные артисты продемонстрировали гостям свои таланты.

Ранее сообщалось, что двухлетие фонда «Защитники Отечества» отметят в Пскове завтра, 1 июня. Гостей ждут выступления артистов, песни, танцы, весёлые конкурсы, ростовые куклы, аквагрим и угощение мороженым.

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