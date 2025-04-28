В чём уникальность проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в этом году, рассказал эксперт

20:59, 28 апреля 2025, ПАИ

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт на центральных улицах Пскова 6 мая. В чём заключается уникальность проведения спортивного праздника в этом году, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Это знаковое событие для всей страны, тем более в последние годы эстафета, к сожалению, либо не проводилась, либо видоизменялась. Хотелось вернуться к классическому варианту, мы максимально приблизились к этому. Хочется, чтобы все жители города Пскова увидели масштаб, красоту мероприятия, красоту бега», – отметил гость эфира.

По словам Сергея Бухарова, уже есть первые данные о количестве участников, которые озвучат ближе к 4 мая, когда будет известна полная картина. В этом году привлекаются команды из муниципальных образований, подключаются образовательные учреждения: школы, вузы, ссузы. Три команды псковских медиков также примут участие в эстафете.

Также Сергей Бухаров подчеркнул: эстафета этого года посвящена знаковой дате – 80-летию Великой Победы.

Заявки команд принимаются до 4 мая по почте nadejda.school@gmail.com. Нагрудные номера будут выдавать 6 мая с 12:00 до 13:10 на стадионе «Машиностроитель». Для регистрации нужны карточка команды и медицинская справка для каждого участника с формулировкой, например, «допущен к соревнованиям». Без справки команда не будет зарегистрирована. Прошедшие диспансеризацию оформляют справку в упрощённом порядке.

Подробности по телефонам (8 8112) 50-01-37, 73-70-94.