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Происшествия

25 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

25 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 21 по 27 апреля, четыре из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Два раза спасатели выезжали на водные объекты, из них трижды – на водолазные работы.

Семь вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, ещё два – идентификации взрывоопасных предметов. Восемь раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, два вызова попали в категорию «прочие». При выездах спасён один человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 21 по 27 апреля.

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