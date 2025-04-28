25 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю
25 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 21 по 27 апреля, четыре из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».
Два раза спасатели выезжали на водные объекты, из них трижды – на водолазные работы.
Семь вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, ещё два – идентификации взрывоопасных предметов. Восемь раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, два вызова попали в категорию «прочие». При выездах спасён один человек.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 21 по 27 апреля.
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