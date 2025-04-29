Аллея в честь Псковской области - родины Знамени Победы появится в Москве

14:32, 29 апреля 2025, ПАИ

Аллея в честь Псковской области - родины Знамени Победы появится в Москве, сообщил во время пресс-подхода после церемонии возложения гирлянды воинской славы к монументу «Знамя Победы» в Идрице губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Губернатор напомнил, что решение о появлении новой региональной памятной даты - Дня Знамени Победы - принято в 2019 году. «Сегодня, наверное, с момента открытия мемориала «Знамя Победы» в Идрице проходит самое масштабное мероприятие, в котором приняла участие и пилотажная группа «Русские витязи», - отметил Михаил Ведерников.

В этом году запланировано более 800 мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Завтра мы высадим аллею в парке «Патриот» в Москве. 80 деревьев, символизирующих 80-летие Победы. И эта аллея будет называться «Псковская область - родина Знамени Победы», - анонсировал губернатор.

«А сегодня рядом с монументом «Знамя Победы» мы открыли новый павильон, где установлена точная копия Рейхстага, созданная в рамках президентского гранта. Большие мероприятия сегодня проходят и в самом посёлке. Приезжайте, смотрите», - пригласил глава региона.

Ранее сообщалось, что в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района прошла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».