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Общество

Выставка трофейной военной техники работает в Идрице

Выставка трофейных образцов вооружения и военной техники открылась в Идрице Себежского района сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Также на площадке работают павильоны, организованные филиалом Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи в Псковской области («Воин»). Среди павильонов электронный стрелковый тир (лазерный тир), предназначенный для тренировки навыков стрельбы, выставка различных типов беспилотных летательных аппаратов и оборудования по тактической медицине, используемого при проведении занятий, а также павильон для выполнения практических упражнений по тактической медицине и дуэльной стрельбы.

  • Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
    Фото: ПАИ
  • Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
    Фото: ПАИ
  • Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
    Фото: ПАИ
  • Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
    Фото: ПАИ
  • Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
    Фото: ПАИ
  • Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
    Фото: ПАИ

В частности, выставку посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, награждённый двумя орденами Мужества, медалями «За боевые отличия», «Воинская доблесть» II степени, Андрей Ключко, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, участники международного автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы», гости и жители Себежского района.

Ранее сообщалось, что в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района прошла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».

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Выставка трофейной военной техники работает в Идрице
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